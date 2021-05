भारत लाया गया फिलीस्तीनी हमले में मारी गई केरल की महिला का शव, केंद्रीय मंत्री ने दी श्रद्धांजलि

इस सप्ताह की शुरुआत में फिलिस्तीनी रॉकेट हमले में मारे गए केरल की महिला सौम्या संतोष का शव दिल्ली के हवाई अड्डे पर पहुंचा। यहां केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन और इज़राइल के उप दूत रोनी येदिदिया क्लेन ने पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। सौम्या का शव भारत लाने की जावनकारी विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने शुक्रवार को ट्वीट कर दी थी। उन्होंने कहा था कि सौम्या का शव इजराइल से नई दिल्ली होते हुए केरल लाया जा रहा है।

इजराइल में 11 मई को फिलीस्तीन की ओर से किए गए रॉकेट हमले में सौम्या की मौत हो गई थी। मुरलीधरन ने आगे कहा, ''सौम्या का पार्थिव शरीर शनिवार को यहां पहुंचेगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर नई दिल्ली में मौजूद रहूंगा। उनकी आत्मा को शांति मिले। इदुक्की जिले के कीरीथोडू की रहने वाली 30 वर्षीय सौम्या इजराइल में पिछले सात वर्षों से घरेलू सहायिका के तौर पर काम कर रही थीं।''

