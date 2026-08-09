प्रशिक्षण का किया निरीक्षण
मछलीशहर में शनिवार को डीसी प्रशिक्षण विशाल उपाध्याय ने बीआरसी पर एफएलएन प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टेन प्वाइंट टूल किट, टीएलएम और भाषा गणित में बच्चों को दक्षता प्राप्त करने के लिए आवश्यक बातें साझा की। प्रशिक्षकों में डॉ. संतोष तिवारी, जंगबहादुर यादव और अन्य उपस्थित थे।
मछलीशहर। शनिवार को डीसी प्रशिक्षण विशाल उपाध्याय ने बीआरसी पर चल रहे एफएलएन प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। प्रशिक्षण में टेन प्वाइंट टूल किट, टीएलएम, भाषा गणित में बच्चों को निपुणता प्राप्त करने में अपेक्षित दक्षता प्राप्त करने के प्रयास, टीएलएम निर्माण आदि पर जरूरी बातों को साझा किए। प्रशिक्षण में प्रशिक्षक डॉ. संतोष तिवारी, जंगबहादुर यादव, शिवाकांत तिवारी, धर्मेंद्र, राजेश यादव उपस्थित रहे।
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