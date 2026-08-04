डीसी मनरेगा ने किया ब्लाक का निरीक्षण, कार्यों की प्रगति की समीक्षा
फोटो नंबर 12- मुस्करा ब्लाक का निरीक्षण करने पहुंचे डीसी मनरेगा। मुस्करा। ब्लॉक परिसर में मंगलवार को डीसी मनरेगा राघवेंद्र प्रताप सिंह ने औचक निरीक्षण
मुस्करा। ब्लॉक परिसर में मंगलवार को डीसी मनरेगा राघवेंद्र प्रताप सिंह ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मनरेगा से संबंधित विभिन्न ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की गहनता से जांच की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए ग्राम प्रधानों एवं ग्राम पंचायत सचिवों को मनरेगा के अंतर्गत संचालित विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही अभिलेखों को अद्यतन रखने एवं योजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान बीडीओ राजीव सिंह भी मौजूद रहे।
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