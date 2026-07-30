Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दयावती मोदी अकादमी ने चार स्वर्ण सहित कई पदक जीते

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

देहरादून के रायवाला स्थित मां आनंदमयी मेमोरियल स्कूल में आयोजित सीबीएसई नॉर्थ ज़ोन-1 क्रिकेट प्रतियोगिता में दयावती मोदी अकादमी के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अंडर-19 बालिका वर्ग में अक्षिता सिसोदिया और एकांकी शर्मा ने स्वर्ण पदक जीते, वहीं अंडर-19 बालक वर्ग में रुद्राक्ष वर्मा ने स्वर्ण और विशेष शर्मा ने कांस्य पदक जीता।

दयावती मोदी अकादमी ने चार स्वर्ण सहित कई पदक जीते

देहरादून के रायवाला स्थित मां आनंदमयी मेमोरियल स्कूल में आयोजित सीबीएसई नॉर्थ ज़ोन-1 क्रिकेट क्लस्टर प्रतियोगिता में दयावती मोदी अकादमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विभिन्न वर्गों में पदक जीते। प्रतियोगिता में नॉर्थ ज़ोन के 500 से अधिक विद्यालयों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। अंडर-19 बालिका वर्ग में अक्षिता सिसोदिया और एकांकी शर्मा ने स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही सीबीएसई राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए भी अपना स्थान पक्का किया। अंडर-19 बालक वर्ग में कक्षा 12 के छात्र रुद्राक्ष वर्मा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि विशेष शर्मा ने कांस्य पदक जीता। अंडर-17 बालक वर्ग में कक्षा 9 के छात्र आरव राठौर ने स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।

ये भी पढ़ें:फतेहपुर और हरदोई की टीमें कबड्डी में बनी विजेता

विद्यालय की निदेशक एवं प्रधानाचार्या डॉ. ऋतु दीवान ने सभी विजेता खिलाड़ियों, उनके अभिभावकों और प्रशिक्षक अमरदीप शर्मा को बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थियों ने अनुशासन, समर्पण और कठिन परिश्रम के दम पर यह सफलता हासिल की है।

ये भी पढ़ें:Ghaziabad News: आराध्या ने टीम को स्वर्ण पदक दिलाया

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Meerut Latest News Meerut News CBSE
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।