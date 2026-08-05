कबड्डी बालिका वर्ग में डीएवी परासी विजेता

बीजपुर, हिन्दुस्तान संवाद। डीएवी पब्लिक स्कूल, एनटीपीसी, रिहंदनगर में आयोजित डीएवी ज़ोनल खेल प्रतियोगिता के दूसरे दिन विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में विभिन्न विद्यालयों से आए खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह, अनुशासन एवं खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कबड्डी अंडर 14 बालिका वर्ग की विजेता डीएवी परासी एवं उपविजेता डीएवी विद्युत अनपरा की बालिकाएं रहीं। ताइक्वांडो प्रतियोगिता में अंडर सेवन्टिन की विजेता डीएवी ओबरा की छात्रा अर्पिता प्रजापति रही तो उपविजेता डीएवी राबर्ट्सगंज की आर्या सिंह रही। स्किपिंग अंडर फोर्टिन फ्री स्टाइल की विजेता डीएवी परासी की वैष्णवी रहीं तो उपविजेता डीएवी ओबरा की अविका एवं तीसरे स्थान पर डीएवी अनपरा की छाया रही।

स्किपिंग-अंडर फोर्टिन,साइकलिंग स्टाइल की विजेता डीएवी बीना की शुभांगी रही। उपविजेता का खिताब डीएवी अनपरा की रिया को गया। तीसरे स्थान पर डीएवी ओबरा की अनुशा रहीं। स्किपिंग अंडर सेवन्टिन, साइकलिंग स्टाइल का प्रथम पुरस्कार डीएवी परासी की प्रीति को मिला तो द्वितीय पुरस्कार डीएवी ओबरा की कृति को प्राप्त हुआ। चेस में डीएवी राबर्ट्सगंज की बालिकाओं को प्रथम तथा डीएवी रिहंदनगर की बालिकाओं को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस वर्षा में बालिकाओं ने बड़े उत्साह से खो-खो प्रतियोगिता में भाग लिया। सतनाम सिंह एवं विकास दुबे ने बखूबी रेफ्री की भूमिका निभाई। खो-खो में डीएवी रिहंदनगर की छात्राओं को प्रथम तथा डीएवी परासी की छात्राओं को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह का बेहतरीन संचालन संदीप दुबे ने किया। विभिन्न खेलों के विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों एवं विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों द्वारा मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उपमहाप्रबंधक मनोज रंजन, सीनियर मैनेजर प्रीतम कुमार, मानव संसाधन विभाग के डिप्टी मैनेजर रोशन कुमार, मुकेश कुमार, डीएवी ककरी की प्रिंसिपल रचना दुबे, डीएवी अनपरा की प्रिंसिपल दीपा शरण, डीएवी अनपरा विद्युत की प्रिंसिपल दीपा पांडेय, डीएवी विद्युत ओबरा के प्रिंसिपल हरिकेश यादव आदि मौजूद रहे।