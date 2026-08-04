एसआर डीएवी पुंदाग में खिलाड़ियों का हुआ सम्मान
रांची के एसआर डीएवी पब्लिक स्कूल में आयोजित डीएवी स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। प्रतियोगिताएं क्रिकेट, बैडमिंटन, नेटबॉल, बास्केटबॉल और अन्य खेलों में आयोजित की गईं। प्राचार्य डॉ. तापस घोष ने छात्रों को भविष्य में भी उत्कृष्टता के लिए प्रेरित किया।
रांची। एसआर डीएवी पब्लिक स्कूल पुंदाग में मंगलवार को डीएवी स्पोर्ट्स के अंतर्गत आयोजित क्लस्टर स्तरीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। विभिन्न विद्यालयों में आयोजित क्रिकेट, बैडमिंटन, नेटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, शतरंज, फुटबॉल, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, वूशु, बॉक्सिंग, हैंडबॉल तथा एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में विजेता प्रतिभागियों को प्राचार्य डॉ तापस घोष ने सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खेल केवल शारीरिक क्षमता का ही नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना का भी विकास करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को भविष्य में भी इसी समर्पण और उत्साह के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें