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टाटा डीएवी भुइयांडीह के खिलाड़ियों का भव्य सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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वेस्ट बोकारो के टाटा डीएवी पब्लिक स्कूल में डीएवी स्पोर्ट्स क्लस्टर-7 की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। प्रधानाचार्या डॉ सोनिया तिवारी ने खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर बधाई दी। विद्यालय ने 226 पदक प्राप्त किए, जिसमें 105 स्वर्ण, 88 रजत और 33 कांस्य शामिल हैं।

टाटा डीएवी भुइयांडीह के खिलाड़ियों का भव्य सम्मान

वेस्ट बोकारो, निज प्रतिनिधि। टाटा डीएवी पब्लिक स्कूल भुइयांडीह में डीएवी स्पोर्ट्स क्लस्टर-7 की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी विद्यार्थी, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

सम्मान समारोह

विद्यालय की प्राचार्या डॉ सोनिया तिवारी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया तथा उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। क्लस्टर स्तरीय प्रतियोगिताओं में विद्यालय के विद्यार्थियों ने अपनी खेल प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 226 पदक प्राप्त किए, जिनमें 105 स्वर्ण, 88 रजत एवं 33 कांस्य पदक शामिल हैं।

खेल प्रतियोगिताएं

बताया गया कि इन खेल प्रतियोगिताओं के अंतर्गत ताइक्वोंडो, बॉक्सिंग, जूडो, उशु, क्रिकेट सहित अनेक खेलों का आयोजन किया गया। साथ ही एथलेटिक्स की विभिन्न स्पर्धाओं में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इनमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर दौड़, रिले रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो एवं जैवलिन थ्रो जैसी स्पर्धाएं प्रमुख रहीं।

प्राचार्या का संदेश

प्राचार्या डॉ सोनिया तिवारी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। खेल हमें जीत में विनम्रता और चुनौती के समय धैर्य रखना सिखाते हैं। उन्होंने सभी विजेता खिलाड़ियों को भविष्य में भी इसी उत्साह, अनुशासन और समर्पण के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डीएवी स्पोर्ट्स क्लस्टर-7 में कितने पदक प्राप्त किए गए?
कुल 226 पदक प्राप्त किए गए, जिनमें 105 स्वर्ण, 88 रजत एवं 33 कांस्य पदक शामिल हैं।
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