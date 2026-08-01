डीएवी स्पोर्ट्स क्लस्टर-6 ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता संपन्न

बोकारो, प्रतिनिधि। डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर-4 में आयोजित दो दिवसीय डीएवी स्पोर्ट्स क्लस्टर-6 ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता का समापन शनिवार को उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। समापन समारोह में नेशनल स्पोर्ट्स के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। समारोह के मुख्य अतिथि बीएसएल के निदेशक प्रभारी प्रिय रंजन ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि निरंतर अभ्यास, जीत का जुनून और सही प्रशिक्षण ही सफलता का मूल मंत्र है। उन्होंने खिलाड़ियों से अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास जताया कि ये खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय तथा बोकारो का नाम रोशन करेंगे।

क्लस्टर हेड एवं विद्यालय के प्राचार्य एस.के. मिश्रा ने कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित करने का सशक्त मंच है। उन्होंने सभी विजेता खिलाड़ियों और टीमों को शुभकामनाएं दीं। प्रतियोगिता में विभिन्न डीएवी विद्यालयों के करीब 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया और ट्रैक व फील्ड स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 100 मीटर दौड़ में अंडर-19 बालिका वर्ग में डीएवी सेक्टर-4 की प्रीति तथा अंडर-17 बालक वर्ग में डीएवी सेक्टर-4 के कौशल सबसे तेज धावक बने। अन्य स्पर्धाओं में डीएवी ढोरी, बीएनएस डीएवी, डीएवी 9/ई, डीएवी 8/बी, डीएवी 12/ई तथा डीएवी सीसीएल के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए कई स्वर्ण पदक अपने नाम किए। समापन समारोह में चिन्मया विद्यालय के प्राचार्य सूरज शर्मा, डीएवी इस्पात 9/ई के प्राचार्य सुनील कुमार, डीएवी इस्पात 8/बी के प्राचार्य अनुपल सागर, डीएवी इस्पात 12/ई के प्राचार्य डॉ. सुनील कुमार तथा डीएवी सेक्टर-2/सी की प्राचार्य अनुराधा सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर प्रतिभागियों और शिक्षकों ने प्रसन्नता व्यक्त की।