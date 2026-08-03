डीएवी के ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने जीते 21 पदक
डीएवी प्रबंधन समिति द्वारा आयोजित डीएवी क्लस्टर स्पोर्ट्स मीट-2026 में, डीएवी पब्लिक स्कूल, दीप्तिनगर एनटीपीसी कहलगांव के ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने 21 पदक जीते। प्रतियोगिता का आयोजन 1 और 2 अगस्त को हुआ था जिसमें 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया। डीएवी स्कूल के खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक जीते।
कहलगांव, निज प्रतिनिधि। डीएवी प्रबंधन समिति द्वारा आयोजित डीएवी क्लस्टर स्पोर्ट्स मीट-2026 में डीएवी पब्लिक स्कूल, दीप्तिनगर एनटीपीसी कहलगांव के ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण, चार रजत और चार कांस्य सहित कुल 21 पदक जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता का आयोजन एक एवं दो अगस्त को डीएवी पब्लिक स्कूल, पूरबसराय में हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन क्लस्टर-4 के सहायक क्षेत्रीय निदेशक अनिल कुमार एवं विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्यों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसमें 23 डीएवी विद्यालयों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 वर्गों में भाग लिया। ताइक्वांडो प्रशिक्षक रंजीत कुमार सिंह तथा टीम प्रभारी अपर्णा कुमारी, जनार्दन प्रसाद और मानवीर गौरव ने भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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