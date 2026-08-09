नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरुकता का संकल्प
गिरिडीह के डीएवी पब्लिक स्कूल में नशा मुक्ति प्रतिज्ञा अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य ओमप्रकाश गोयल की अध्यक्षता में छात्रों ने नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता का संकल्प लिया। उन्होंने स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने की अपील की।
गिरिडीह, प्रतिनिधि। डीएवी पब्लिक स्कूल, सीसीएल गिरिडीह में शनिवार को प्रातःकालीन सभा के दौरान हवन कार्यक्रम के पश्चात नशा मुक्ति प्रतिज्ञा अभियान के अंतर्गत विशेष शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मेडिकल विंग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस अवसर पर प्राचार्य ओमप्रकाश गोयल के नेतृत्व में विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता का संकल्प लिया। सभी ने शपथ ली कि वे स्वयं नशे से सदैव दूर रहेंगे तथा समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और उसके विरुद्ध खड़े रहने का प्रयास करेंगे।
प्राचार्य ओमप्रकाश गोयल ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार और पूरे समाज को प्रभावित करता है। युवाओं एवं विद्यार्थियों को नशे से दूर रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और अपने आसपास के लोगों को भी नशामुक्त जीवन के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता, आत्मसंयम एवं स्वस्थ जीवन के प्रति प्रतिबद्धता विकसित करना था।
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