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राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के पदक विजेताओं को किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के पदक विजेताओं को किया सम्मानित

खगड़िया । एक प्रतिनिधि डीएवी पब्लिक स्कूल, महेशखूंट में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के पदक विजेताओं को मंगलवार को सम्मानित किया गया। यह प्रतियोगिता डीएवी पब्लिक स्कूल, महेशखूंट में गत 31 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित की गई। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता (क्लस्टर लेवल फेज-1) में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं के सम्मान में पदक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत मुंगेर में आयोजित सेल्फ डिफेंस तथा जमालपुर में आयोजित एथलेटिक्स प्रतियोगिता में विद्यालय के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 17 पदक अर्जित किए। जिनमें आठ स्वर्ण, चार रजत एवं पांच कांस्य पदक शामिल हैं। विद्यालय के प्राचार्य हिमांशु नारायण ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को पदक एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

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इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेल शिक्षा का अभिन्न अंग है, जो विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, दृढ़ संकल्प एवं टीम भावना का विकास करता है। प्राचार्य ने खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को इस शानदार सफलता के लिए बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि विद्यालय के खिलाड़ी आगामी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय एवं बिहार का नाम रोशन करेंगे। समारोह के अंत में सभी उपस्थित शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने पदक विजेताओं का जोरदार स्वागत करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

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