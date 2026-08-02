काशीपुर में छाए ताड़ीखेत डीएवी के छात्र
काशीपुर में आयोजित क्लस्टर स्तरीय खेल प्रतियोगिता में ताड़ीखेत डीएवी पब्लिक स्कूल के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जतिन बिष्ट ने 15 सौ मीटर दौड़ में दूसरा स्थान, योगेश बिष्ट ने 800 मीटर दौड़ में दूसरा और 100 मीटर दौड़ में तीसरा स्थान प्राप्त किया। सभी खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
नवीन भट्ट, रानीखेत। काशीपुर में हुई क्लस्टर स्तरीय खेल प्रतियोगिता में ताड़ीखेत डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चे छाए। जतिन बिष्ट ने अंडर-17 वर्ग की 15 सौ मीटर दौड़ में दूसरा, योगेश बिष्ट ने अंडर-14 की आठ सौ मीटर दौड़ में दूसरा और 100 मीटर में तीसरा, गोविंद ने अंडर-14 दौ सौ मीटर दौड़ में तीसरा, ध्रुव भट्ट ने अंडर-14 शॉट पुट में दूसरा स्थान पाया है। पांचों खिलाड़ी देहरादून में प्रस्तावित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
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