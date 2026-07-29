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लोकतांत्रिक मतदान से शिवम बने हेड बॉय, दुर्गा चुनी गईं हेड गर्ल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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लोकतांत्रिक मतदान से शिवम बने हेड बॉय, दुर्गा चुनी गईं हेड गर्ल
लोकतांत्रिक मतदान से शिवम बने हेड बॉय, दुर्गा चुनी गईं हेड गर्ल

बीजपुर, हिन्दुस्तान संवाद। डीएवी पब्लिक स्कूल, एनटीपीसी रिहंदनगर में छात्र नेतृत्व एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हेड बॉय, हेड गर्ल, डिप्टी हेड बॉय एवं डिप्टी हेड गर्ल सहित विभिन्न छात्र प्रतिनिधियों का चुनाव मतदान प्रक्रिया के माध्यम से कराया गया। कक्षा सात से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग किया। विद्यालय के प्राचार्य राजकुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका निभाते हुए निष्पक्ष मतदान एवं मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए। चुनाव में शिवम तिवारी हेड बॉय, दुर्गा गुप्ता हेड गर्ल, श्रेयांश पांडेय डिप्टी हेड बॉय, दिव्या तिवारी डिप्टी हेड गर्ल, कुमार गौरव स्पोर्ट्स कैप्टन तथा प्रीति कल्चरल कैप्टन चुने गए।

प्रार्थना सभागार में आयोजित समारोह में सभी निर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा विभिन्न सदनों के कप्तानों को भी सम्मानित किया गया। प्राचार्य राजकुमार ने सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए अनुशासन, नेतृत्व क्षमता एवं सेवा-भाव के साथ दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागिता विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण आधार है। कार्यक्रम को सफल बनाने में सामाजिक विज्ञान विभाग सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं की अहम भूमिका रही। समारोह का संचालन अंग्रेजी शिक्षक संदीप दुबे के निर्देशन में रितांशु गुप्ता एवं कशफ ने किया, जबकि अंत में डॉ. आरके झा ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

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