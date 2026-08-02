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क्लस्टर लेवल एथलेटिक्स में डीएवी सेल चिरिया का दबदबा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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मनोहरपुर में 31 जुलाई को आयोजित क्लस्टर लेवल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में डीएवी पब्लिक स्कूल, सेल चिरिया के खिलाड़ियों ने 40 पदक जीते, जिसमें 18 स्वर्ण, 16 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। 34 खिलाड़ियों का चयन जोनल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। प्राचार्य ने खिलाड़ियों की मेहनत और समर्पण की सराहना की है।

क्लस्टर लेवल एथलेटिक्स में डीएवी सेल चिरिया का दबदबा

​मनोहरपुर, संवाददाता। डीएवी बिष्टुपुर में 31 जुलाई को आयोजित क्लस्टर लेवल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में डीएवी पब्लिक स्कूल, सेल चिरिया के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। क्रीड़ा शिक्षक सुमित कुमार सेनापति के कुशल मार्गदर्शन में उतरे विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 40 पदक जीते हैं। इसमें 18 स्वर्ण, 16 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। ​इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन की बदौलत विद्यालय के 34 खिलाड़ियों का चयन जोनल लेवल की प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जो पूरे क्षेत्र और स्कूल परिवार के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। ​प्राचार्य व शिक्षकों ने जताई खुशी : ​खिलाड़ियों की इस स्वर्णिम सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए ​प्राचार्य डीके पाणिनि ने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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उन्होंने कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों के निरंतर अभ्यास, समर्पण और अनुशासन का प्रतिफल है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे खिलाड़ी जोनल स्तर पर भी नई ऊंचाइयों को छुएंगे।​ वरिष्ठ शिक्षक आरके मिश्रा ने कहा कि विद्यार्थियों की यह उपलब्धि उनके कठोर परिश्रम और खेल के प्रति सच्ची लगन का परिणाम है। मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं और कर्मियों ने विजेता प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए जोनल स्तर की प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनका उत्साहवर्धन किया।

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