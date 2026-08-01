Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पेड़ों की कटाई मानव अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती : डीएफओ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
Follow us on Google News
share

फोटो कोडरमा 24 डीएवी पब्लिक स्कूल झुमरी तिलैया में शनिवार को कार्यक्रम का उद्घाटन करते अतिथि। कोडरमा हिन्दुस्तान प्रतिनिधि डीएवी पब्लिक स्कूल झुमरी

पेड़ों की कटाई मानव अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती : डीएफओ

कोडरमा हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। डीएवी पब्लिक स्कूल झुमरी तिलैया में शनिवार को वन महोत्सव कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीएफओ सौमित्र शुक्ला, विशिष्ट अतिथि के रूप में 45वें झारखण्ड बटालियन एनसीसी के सूबेदार मेजर सुमेर सिंह, नेशनल ताइक्वांडो प्रशिक्षक अशोक कुमार बर्णवाल मौजूद थे। अतिथियों का स्वागत प्राचार्य क़ृष्ण कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ समाजिक एवं पर्यावरणीय उत्तर दायित्वों का निर्वहन डीएवी स्कूल कर रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन तथा वनों की अंधाधुन कटाई मानव अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती बन गई है।

ये भी पढ़ें:Ghumla News: डीएवी के एनसीसी कैडेट्स ने जवानों के लिए बनाई राखियां

कृष्ण कुमार सिंह ने छात्रों को पर्यावरण संरक्षण को अपनी जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाने और प्राकृतिक संरक्षण का संकल्प लेने की बात कही। इस मौके पर स्कूल परिसर में पौधा रोपण किया गया वहीं सामूहिक शपथ भी ली गई। धन्यवाद ज्ञापन शिक्षक सतीश सिंह ने किया।

ये भी पढ़ें:दोमुहानी संगम किनारे चला ‘एक पौधा भविष्य के नाम’ अभियान, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता समेत दर्जनों लोगों ने किया पौधरोपण
ये भी पढ़ें:Hazaribagh News: धूमधाम से मनाया गया वन महोत्सव
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand DAV Public School
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।