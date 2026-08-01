पेड़ों की कटाई मानव अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती : डीएफओ
फोटो कोडरमा 24 डीएवी पब्लिक स्कूल झुमरी तिलैया में शनिवार को कार्यक्रम का उद्घाटन करते अतिथि। कोडरमा हिन्दुस्तान प्रतिनिधि डीएवी पब्लिक स्कूल झुमरी
कोडरमा हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। डीएवी पब्लिक स्कूल झुमरी तिलैया में शनिवार को वन महोत्सव कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीएफओ सौमित्र शुक्ला, विशिष्ट अतिथि के रूप में 45वें झारखण्ड बटालियन एनसीसी के सूबेदार मेजर सुमेर सिंह, नेशनल ताइक्वांडो प्रशिक्षक अशोक कुमार बर्णवाल मौजूद थे। अतिथियों का स्वागत प्राचार्य क़ृष्ण कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ समाजिक एवं पर्यावरणीय उत्तर दायित्वों का निर्वहन डीएवी स्कूल कर रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन तथा वनों की अंधाधुन कटाई मानव अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती बन गई है।
कृष्ण कुमार सिंह ने छात्रों को पर्यावरण संरक्षण को अपनी जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाने और प्राकृतिक संरक्षण का संकल्प लेने की बात कही। इस मौके पर स्कूल परिसर में पौधा रोपण किया गया वहीं सामूहिक शपथ भी ली गई। धन्यवाद ज्ञापन शिक्षक सतीश सिंह ने किया।
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