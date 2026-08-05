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प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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डीएवी पब्लिक स्कूल, अलकुसा के खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स क्लस्टर लेवल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्राचार्य एस मोदक ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। विद्यालय ने 6 स्वर्ण, 8 रजत और 16 कांस्य पदक जीते हैं। इस सफलता में खेल शिक्षकों सरिता कुमारी और राजेश गोप का मुख्य योगदान रहा।

प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सम्मानित

डीएवी स्पोर्ट्स क्लस्टर लेवल प्रतियोगिता में डीएवी पब्लिक स्कूल, अलकुसा के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।  मंगलवार को स्कूल परिसर में आयोजित समारोह में प्राचार्य एस मोदक ने सभी खिलाड़ियों को  सम्मानित किया।  विद्यालय के खिलाड़ियों ने पूरे जोन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण, 8 रजत एवं 16 कांस्य पदक जीता है। विद्यालय की इस शानदार उपलब्धि में खेल शिक्षकों सरिता कुमारी व राजेश गोप का विशेष योगदान रहा।

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