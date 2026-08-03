डीएवी राष्ट्रीय खेल क्लस्टर मीट 2026 का शानदार समापन
भिन्न जिलों के सैकड़ों खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा जमालपुर, निज प्रतिनिधि। डीएवी पब्लिक स्कूल, जमालपुर की ओर से आयोजित दो दिवसीय डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स क्ल
जमालपुर, निज प्रतिनिधि। डीएवी पब्लिक स्कूल, जमालपुर की ओर से आयोजित दो दिवसीय डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स क्लस्टर मीट 2026 बिहार जोन का रविवार को रंगारंग समारोह के साथ सफलतापूर्वक समापन हो गया। रेलवे के जेएसए मैदान में आयोजित इस प्रतियोगिता में बिहार के विभिन्न जिलों से करीब 14 डीएवी विद्यालयों के सैकड़ों खिलाड़ियों ने ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। पूरे आयोजन के दौरान खिलाड़ियों में अनुशासन, खेल भावना और प्रतिस्पर्धात्मक उत्साह देखने को मिला। दो दिनों तक चले मुकाबलों के बाद घोषित एथलेटिक्स ओवरऑल चैंपियनशिप में डीएवी पब्लिक स्कूल, इटवा नगर, बेगूसराय ने 254 अंक अर्जित कर ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।
वहीं डीएवी पब्लिक स्कूल, एनएच-28, बरौनी ने 215 अंक के साथ उपविजेता बनने का सम्मान प्राप्त किया। विजेता खिलाड़ियों एवं टीमों को पदक, ट्रॉफी और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर विद्यालय की प्राचार्या लक्ष्मी रथ ने कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, धैर्य और टीम भावना का विकास करते हैं। उन्होंने कहा कि विजेता और उपविजेता दोनों ही समान रूप से सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि वास्तविक जीत उत्कृष्ट प्रयास और श्रेष्ठ खेल भावना की होती है।इधर, प्रतियोगिता के दूसरे दिन 200 मीटर दौड़, 400 मीटर रिले सहित कई ट्रैक स्पर्धाओं के रोमांचक मुकाबले हुए। अंडर-14 बालक वर्ग की 200 मीटर दौड़ में डीएवी मुंगेर के एहतेशाम आलम ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि जमुई के कुंदन कुमार दूसरे और मोकामा के ओम प्रकाश तीसरे स्थान पर रहे। अंडर-14 बालिका वर्ग में इटवा नगर की अदिति हेम्ब्रम ने पहला स्थान हासिल किया। अंडर-17 बालक वर्ग में एनएच-28 बरौनी के मोहित राज विजेता बने, जबकि बालिका वर्ग में एनएच-28 की आराध्या कुमारी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अंडर-19 बालक वर्ग में इटवा नगर के आदर्श कुमार ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। रिले स्पर्धाओं में भी खिलाड़ियों ने शानदार समन्वय और गति का प्रदर्शन किया। अंडर-14 बालक वर्ग में इटवा नगर की टीम विजेता रही, जबकि अंडर-17 एवं अंडर-19 बालक वर्ग में भी इटवा नगर ने स्वर्ण पदक जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित की। अंडर-14 बालिका वर्ग में एचकेपी की टीम प्रथम रही, जबकि हर्रख और इटवा नगर ने क्रमश: दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया।
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