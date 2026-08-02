डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स क्लस्टर मीट का शुभारंभ, खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। एसआर डीएवी पब्लिक स्कूल पूर्णिया के परिसर में रविवार को डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स क्लस्टर मीट-2026 का उद्घाटन समारोह

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। एसआर डीएवी पब्लिक स्कूल पूर्णिया के परिसर में रविवार को डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स क्लस्टर मीट-2026 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय परिसर स्थित यज्ञ मंडप में वैदिक रीति-रिवाज से हवन के साथ हुई। संस्कृत शिक्षक अवधेश कुमार तिवारी एवं आनंद प्रकाश मिश्र के नेतृत्व में डीएवी पब्लिक स्कूल, मधेपुरा के प्राचार्य डॉ. दीनबंधु शरण ने हवन संपन्न कराया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी रविंद्र कुमार प्रकाश सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।

प्रतियोगिता का शुभारंभ समारोह में जिला शिक्षा कार्यालय के इमाम उल अंसारी, डीएवी जोन-जी के सहायक क्षेत्रीय पदाधिकारी सह प्राचार्य नीरज कुमार सिंह, जोन-डी के क्षेत्रीय सहायक अधिकारी सह प्राचार्य अश्विनी कुमार सिंह, डीएवी मधेपुरा के प्राचार्य डॉ. दीनबंधु शरण, डीएवी सहरसा के प्राचार्य डॉ. संजय कुमार झा, डीएवी महेशखूंट के प्राचार्य हिमांशु नारायण तथा डीएवी फारबिसगंज के प्राचार्य कैलाशपति झा सहित कई विद्यालयों के प्राचार्य उपस्थित थे। विद्यालय के प्राचार्य अश्विनी कुमार सिंह ने सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। स्वागत भाषण में प्राचार्य अश्विनी कुमार सिंह ने कहा कि डीएवी संस्थान शिक्षा के साथ-साथ खेल, विज्ञान, कला और संगीत के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना चुका है। उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास करती हैं।