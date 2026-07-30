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एथलेटिक्स मीट में डीएवी जामाडोबा ओवरऑल चैंपियन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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डीएवी स्पोर्ट्स-2026 के तहत झारखंड जोन-बी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में डीएवी जामाडोबा ने 276 अंक हासिल कर ओवरऑल चैंपियनशिप जीती। डीएवी सीएफआरआई 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि डीएवी अलकुसा 131 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। उद्घाटन समारोह में कई महत्वपूर्ण अतिथि शामिल हुए और विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।

एथलेटिक्स मीट में डीएवी जामाडोबा ओवरऑल चैंपियन

डीएवी स्पोर्ट्स-2026 के तहत झारखंड जोन-बी, क्लस्टर-8 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में डीएवी जामाडोबा 276 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियन बना। डीएवी सीएफआरआई 184 अंकों के साथ उपविजेता तथा डीएवी अलकुसा 131 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। डीएवी पब्लिक स्कूल, मुनीडीह प्रोजेक्ट में बुधवार को एथलेटिक्स  मीट संपन्न हुआ। इसका  उद्घाटन पश्चिमी झरिया क्षेत्र के महाप्रबंधक वी. विजय कुमार ने किया। एजीएम एसके पांजा व स्पोर्ट्स क्लस्टर इंचार्ज महुआ सिंह बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। प्राचार्या इंदु प्रसाद ने अतिथियों, खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों का स्वागत करते हुए खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों ने आकर्षक मार्चपास्ट प्रस्तुत किया।

मुख्य अतिथि ने सलामी लेकर उनका उत्साहवर्धन किया। समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को पदक व प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर डीएवी अलकुसा के प्राचार्य एसके मोदक, डीएवी बरोरा के प्राचार्य शरद श्रीवास्तव, डीएवी जामाडोबा के प्राचार्य अमिताभ आदि मौजूद थे।

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