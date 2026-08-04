डीएवी गांधीनगर ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित
रांची में डीएवी गांधीनगर ने खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित किया। बैडमिंटन में आयुष, पीयुष और यशवंत ने गोल्ड मेडल जीते। तन्मय, अनिकेत, अभिनव और निधिश ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। अनुष्का ने तीरंदाजी में कांस्य और आयुष ने टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता। प्राचार्य ने खिलाड़ियों को बधाई दी।
रांची। डीएवी गांधीनगर में मंगलवार को सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इसमें सीबीएसई क्लस्टर व जोनल स्तरीय प्रतियोगिता के तहत विभिन्न खेलों में पदक जीतनेवाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। बैडमिंटन में आयुष कुमार, पीयुष कुमार और यशवंत पिंगवा ने गोल्ड मेडल जीता। तन्मय कुमार, अनिकेत सर्राफ, अभिनव सिंह, निधिश राज ने सिल्वर मेडल जीता। तीरंदाजी में अनुष्का कुमारी ने कांस्य व टेबल टेनिस में आयुष कुमार ने कांस्य पद जीता। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य पीके झा सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुएभविष्य में और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित किया।
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