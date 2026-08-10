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डीएवी की टीम का शानदार प्रदर्शन, दो वर्गों में विजेता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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कहलगांव में 7-8 अगस्त को आयोजित डीएवी क्लस्टर स्पोर्ट्स मीट-2026 में 900 खिलाड़ियों ने भाग लिया। डीएवी पब्लिक स्कूल एनटीपीसी कहलगांव ने बास्केटबॉल अंडर 17 और अंडर 19 बालिका वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया। हैंडबॉल में उपविजेता रहे और बैडमिंटन में रजत पदक जीता। प्राचार्य ने खिलाड़ियों की प्रशंसा की।

डीएवी की टीम का शानदार प्रदर्शन, दो वर्गों में विजेता

कहलगांव, निज प्रतिनिधि। डीएवी क्लस्टर स्पोर्ट्स मीट-2026 का आयोजन सात और आठ अगस्त को डीएवी पब्लिक स्कूल बरौनी में हुआ। प्रतियोगिता में विभिन्न डीएवी विद्यालयों के करीब 900 खिलाड़ियों ने वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, हैंडबॉल, फुटबॉल, तीरंदाजी, रोलर स्केटिंग और योग में हिस्सा लिया। अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 बालक-बालिका वर्गों में आयोजित प्रतियोगिता में डीएवी पब्लिक स्कूल एनटीपीसी कहलगांव के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। बास्केटबॉल के अंडर 17 बालक वर्ग में कहलगांव डीएवी की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर विजेता का खिताब जीता। वहीं अंडर 19 बालिका वर्ग में भी टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। हैंडबॉल के अंडर 14 और अंडर 17 बालक वर्ग में कहलगांव डीएवी की टीम उपविजेता रही।

इसके अलावा बैडमिंटन के अंडर 19 बालक वर्ग में विद्यालय के खिलाड़ी ने रजत पदक हासिल किया।विद्यालय के प्राचार्य शिवानंद मिश्रा ने विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित करता है। उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य में भी मेहनत और लगन से विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया।

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