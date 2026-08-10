विवाहिता को पीटकर भगाया, पांच पर केस
प्रयागराज के नवाबगंज क्षेत्र के मेंडारा गांव के छेदीलाल ने पुलिस को शिकायत दी है कि उसकी बेटी सुषमा को शादी के बाद से ही ससुरालवाले दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर ससुरालवालों ने सुषमा को घर से भगा दिया। पुलिस ने संबंधित आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
बाघराय। प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र के मेंडारा गांव निवासी छेदीलाल ने बाघराय पुलिस को तहरीर दी। उसकी बेटी सुषमा की शादी 25 अप्रैल 2025 को बाघराय के गोंसाई का पुरवा चकवड़ गांव निवासी कृपाशंकर के बेटे अजीत के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुरालवाले दहेज में बुलेट की मांग को लेकर उसकी बेटी को प्रताड़ित करते रहे। मांग पूरी नहीं कर पाने पर दो अगस्त 2026 को अजीत ने उसकी बेटी के आभूषण आदि सामान छीनकर मारपीट कर घर से भगा दिया। पीड़ित पिता छेदीलाल की तहरीर पर पुलिस ने सुषमा के पति अजीत कुमार, सुरेश, शुभम, शांति देवी, रंजीता देवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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