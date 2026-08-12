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जेएसएलपीएस के डाटा एंट्री ऑपरेटर ने काला बिल्ला लगाकर किया कार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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गोड्डा जिले में पलाश (जेएसएलपीएस) के डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने अपने अधिकारों और न्याय की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। उन्होंने काला बिल्ला लगाकर सरकार से मानव संसाधन नियमावली के एल-7 में समायोजन, उचित मानदेय और सम्मानजनक कार्य-परिस्थिति की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने खुद को न्याय का प्रतीक बताया।

जेएसएलपीएस के डाटा एंट्री ऑपरेटर ने काला बिल्ला लगाकर किया कार्य

गोड्डा जिले में पलाश (जेएसएलपीएस) के डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने चरणबद्ध आन्दोलन के प्रथम दिन मंगलवार को काला बिल्ला लगाकर जताया शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध लंबे समय से कार्यरत कर्मियों को मानव संसाधन नियमावली के एल-7 में समायोजित करने, उचित मानदेय, सम्मानजनक कार्य-परिस्थिति तथा अन्य जायज़ मांगों के प्रति सरकार एवं संबंधित विभाग का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से किया गया। प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने कहा कि वे वर्षों से पूरी निष्ठा, जिम्मेदारी और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं इसके बावजूद उनकी जायज़ मांगों पर अब तक अपेक्षित पहल नहीं हुई है।

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कर्मियों का कहना है कि उनका यह आंदोलन किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार के विरोध में नहीं है, बल्कि अपने अधिकार, सम्मान और न्याय के लिए है।डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने सरकार एवं संबंधित विभाग से विनम्र आग्रह किया कि उनकी लंबे समय से लंबित एवं जायज़ मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सकारात्मक और उचित निर्णय लिया जाए, ताकि कर्मियों को उनका अधिकार एवं सम्मान मिल सके।कहा कि काला बिल्ला केवल विरोध का प्रतीक नहीं, बल्कि न्याय की उम्मीद और अपनी जायज़ मांगों के प्रति शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आवाज़ का प्रतीक है।

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