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गलत सिरिंज मामले में फंसे ऑपरेटर अब भी काम कर रहा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा जिला अस्पताल में जानवरों के सिरिंज मंगवाने के मामले में हटाए गए डाटा एंट्री ऑपरेटर अभी भी काम कर रहा है, जबकि जिला प्रशासन जांच कर रहा है। अस्पताल ने इसकी गलती मानते हुए सिरिंज वापस कर दिए थे। जिला अधिकारी ने बताया कि किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है।

गलत सिरिंज मामले में फंसे ऑपरेटर अब भी काम कर रहा

नोएडा, राजेश शर्मा। जिला अस्पताल में जानवरों के सिरिंज मंगवाने के मामले में हटाए गए डाटा एंट्री ऑपरेटर अभी भी जिला अस्पताल में ही काम कर रहा है, जबकि जिला प्रशासन अभी भी मामले की जांच कर रहा है। अप्रैल महीने मे जिला अस्पताल में जानवरों की सिरिंज मंगाई थी। अस्पताल प्रबंधन ने इसमें अपनी गलती मानते हुए सिरिंज वापस कर दिए थे। एजेंसी को इसके लिए राशि का भुगतान नहीं किया गया था। जांच के बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर को हटा दिया गया था। बावजूद इसके वह अभी भी अस्पताल में काम कर रहा है। जिला प्रशासन इस मामले की वित्तीय और विभिन्न पहलुओं से जांच कर रहा है।

ऐसे में आरोपी को दोबारा काम पर रखना सवालों के घेरे में है। जिला अधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि इस मामले में अभी जांच चल रही है और किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है। इस मामले से संबंधित किसी भी व्यक्ति से अगर काम लिया जा रहा है तो इसकी जांच की जाएगी। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अशोक कुमार झा ने बताया कि सिरिंज वाला मामला तकनीकी गलती से हुआ था। डाटा एंट्री ऑपरेटर जेम पोर्टल पर काम नहीं कर रहा है। नशा मुक्ति केंद्र के लिए काम कर रहा है।

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