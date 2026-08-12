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अनियंत्रित डाक कांवड़ पिकअप खेत में पलटी, टला बड़ा हादसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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दाता। क्षेत्र के पानीपत खटीमा कावड़ मार्ग पर डाक कावड़ यात्रियों क़ी एक टाटा छोटा हाथी अनियंत्रित होकर खेत में

अनियंत्रित डाक कांवड़ पिकअप खेत में पलटी, टला बड़ा हादसा

क्षेत्र के पानीपत खटीमा कावड़ मार्ग पर डाक कावड़ यात्रियों क़ी एक टाटा छोटा हाथी अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई गनीमत रही कि किसी कावड़िया क़ो चोट नहीं आई। पुलिस द्वारा गाड़ी क़ो सुरक्षित निकलवाकर भेज दिया गया हैं।मंगलवार क़ो पानीपत हरियाणा निवासी कावड़ियों का एक डाक कावड़ ग्रुप हरिद्वार से पवित्र गंगा जल क़ी डाक कांवड़ लेकर पानीपत जा रहे थे। जैसे ही सुबह करीब 12 बजे बनतीखेड़ा फ्लाईओवर से आगे खेड़ी बैरागी शिव मंदिर सें पहले उक्त गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे क़ी मिट्टी बारिश से गीली होने के कारण छोटा हाथी गाड़ी सड़क किनारे खेत में पलट गई।पुलिस

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द्वारा दीं गई जानकारी के अनुसार हादसे के वक्त गाड़ी में आठ सें दस कांवड़िया मौजूद थे,लेकिन गनीमत रही कि किसी भीं कावड़िया क़ो चोट नहीं लगने सें बड़ा हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हैडरा मंगवाकर टाटा छोटा हाथी गाड़ी को खेत से बाहर निकलवाया।तथा सुरक्षितअपनी गाड़ी लेकर अपनी मंजिल क़ी ओर रवाना हो गए।

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