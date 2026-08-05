सहारनपुर : दारुल उलूम के छात्रों का बाजार, हाईवे और कांवड़ मार्ग जाने पर प्रतिबंध कांवड़ यात्रा के चलते दारुल उलूम ने मदरसों में पढ़ रहे तलबा (छात्रों )को अनावश्यक यात्रा न करने की हिदायत दी है। साथ ही बाज़ार, हाईवे और उन स्थानों पर जाने पर भी प्रतिबंधित लगा दिया है जहां से कांवड़ियों का आवागमन होता है। चस्पा नोटिस में तलबा को मल्टीमीडिया मोबाइल (स्मार्ट फोन) का प्रयोग करते हुए मिलने पर संस्था से निष्कासन की चेतावनी भी दी गई है। दारुल उलूम के दारुल इकामा (छात्रावास) प्रभारी अशरफ अब्बास द्वारा तलबा को जारी आदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने के लिए निर्देशित किया गया है।

उन्होंने तलबा से बाजार, स्टेट हाईवे और उन सभी स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है जहां से कांवड़ियों का आना-जाना होता है। इतना ही नहीं अनावश्यक यात्रा से बचने और अत्यंत आवश्यकता होने पर केवल ट्रेन के रिजर्व कोच में ही सफर करने के निर्देश दि गए हैं। नोटिस में छात्रों को दारुल उलूम द्वारा जारी आईडी कार्ड अपने पास रखने की भी हिदायत देते हुए कहा गया है कि दिन ढलने के बाद किसी भी छात्र को बिना पहचानपत्र दिखाए संस्था के परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा छात्र को स्मार्ट फोन का प्रयोग करते हुए पकड़े जाने पर संस्था से निष्कासन की चेतावनी भी दी गई है। छात्रों को सलाह दी गई है कि अपना घर परिवार छोड़कर यहां आए हैं इसलिए पढ़ाई और धार्मिक कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह गंभीर रहें