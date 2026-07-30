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मकान से जेवरात और नगदी चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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मोदीनगर के गांव बेगमाबाद में बुधवार रात बदमाशों ने घर में सेंध लगाकर नगदी और सोने के जेवरात चुरा लिए। स्थानीय निवासी श्रीभगवान ने बताया कि परिवार सो रहा था और जब सुबह उठे, तो घर का सामान बिखरा मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बदमाशों की तलाश में टीमों को लगाया गया है।

मकान से जेवरात और नगदी चोरी

मोदीनगर, चंद्रशेखर त्यागी। थानाक्षेत्र के गांव बेगमाबाद में बुधवार रात को छत के रास्ते घर में आए बदमाशों ने नगदी और सोने के जेवरात चोरी कर लिए। सुबह होने पर परिजनों को इसकी जानकारी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव बेगमाबाद निवासी श्रीभगवान ने बताया कि बुधवार रात परिवार के सभी लोग एक कमरे में सो रहे दे। गुरुवार सुबह जब उठे तो मकान का सारा सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने बताया कि देर रात बदमाश पास के निर्माणाधीन मकान की छत से घर में दाखिल हुए। इसके बाद सेफ और संदूक से बीस तोला सोना, 50 हजार रुपये की नगदी चोरी करके ले गए।

एसीपी मोदीनगर ने बताया कि बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमों को लगाया है। जल्द मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।

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