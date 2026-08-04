Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

उपशास्त्री कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन नौ तक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
Follow us on Google News
share

दरभंगा के कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विवि ने उपशास्त्री के प्रथम वर्ष (2026-28) में नामांकन के लिए फिर से ऑनलाइन आवेदन का अवसर प्रदान किया है। छात्र-छात्राएं 3 से 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। मेरिट सूची 10 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी।

उपशास्त्री कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन नौ तक

दरभंगा। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विवि में उपशास्त्री (सत्र 2026-28) के प्रथम वर्ष में नामांकन के लिए एक बार फिर ऑनलाइन आवेदन का अवसर प्रदान किया है। पूर्व में आवेदन करने से वंचित छात्र-छात्राएं तीन से नौ अगस्त तक विवि की वेबसाइट पर उपलब्ध समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 10 अगस्त को अभ्यर्थियों की मेधा एवं चॉइस (विकल्प) के आधार पर मेरिट सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसके अनुसार रिक्त सीटों पर नामांकन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। प्रथम चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने अंगीभूत एवं संबद्धता प्राप्त कॉलेजों में सीटें रिक्त रह जाने के कारण विवि प्रशासन ने समर्थ पोर्टल को पुन: खोलने का निर्णय लिया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Darbhanga News Darbhanga Latest News Merit List अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।