Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

डेनमार्क की राजकुमारी इसाबेला ने रचा इतिहास, शुरू की सैन्य सेवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

डेनमार्क की राजकुमारी इसाबेला ने 11 महीने की सैन्य सेवा शुरू कर इतिहास रच दिया। वह डेनमार्क के शाही परिवार की पहली महिला सदस्य हैं, जिन्होंने अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू की। उन्होंने गार्ड हुसार रेजिमेंट के साथ प्रशिक्षण लिया। राजकुमारी ने वेतन लेने से इनकार किया और आर्थिक सहायता अपने माता-पिता से लेंगी।

डेनमार्क की राजकुमारी इसाबेला ने रचा इतिहास, शुरू की सैन्य सेवा

डेनमार्क की राजकुमारी इसाबेला ने 11 महीने की सैन्य सेवा शुरू कर इतिहास रच दिया। वह डेनमार्क के शाही परिवार की पहली महिला सदस्य बन गई हैं, जिन्होंने अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू की। उन्होंने स्लागेल्से स्थित एंटवोर्सकोव बैरक में रिपोर्ट की, जहां उन्होंने गार्ड हुसार रेजिमेंट के साथ अपनी सैन्य सेवा शुरू की। डेनमार्क में महिलाओं के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा 2024 में लागू की गई। इसलिए शाही परिवार की किसी महिला के लिए यह पहली बार हुआ।

सैन्य प्रशिक्षण

रिपोर्ट के अनुसार, वह गार्ड हुसार रेजिमेंट के साथ सैन्य प्रशिक्षण लेंगी। इसमें आमतौर पर हथियारों और सैन्य उपकरणों का प्रशिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण, मैदानी अभ्यास, अनुशासन और नेतृत्व का प्रशिक्षण, सैन्य संचालन की बुनियादी जानकारी शामिल होती है।

वेतन का मुद्दा

राजकुमारी सैन्य सेवा के दौरान मिलने वाला वेतन या दैनिक भत्ता नहीं लेंगी। इसाबेला डेनमार्क के राजा फ्रेडरिक दसवें और रानी मैरी की सबसे बड़ी बेटी हैं। डेनमार्क के शाही परिवार ने पुष्टि की कि राजकुमारी ने अपनी इच्छा से सैन्य सेवा के दौरान मिलने वाला वेतन और दैनिक भत्ता लेने से इनकार किया। इसके बजाय वह इस दौरान अपने माता-पिता से आर्थिक सहायता लेंगी। राजकुमारी की सैन्य सेवा ऐसे समय शुरू हुई जब डेनमार्क यूरोप में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों, यूक्रेन युद्ध और आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है।

सामान्य प्रश्न

डेनमार्क की राजकुमारी इसाबेला किस प्रकार की सैन्य सेवा कर रही हैं?
डेनमार्क की राजकुमारी इसाबेला अनिवार्य सैन्य सेवा कर रही हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News military service Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।