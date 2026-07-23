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दिल्ली-जयपुर हाईवे पर स्कॉर्पियो की छत पर बैठकर युवती ने बनाया वीडियो

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर एक युवती ने चलते स्कॉर्पियो कार की छत पर बैठकर स्टंट करते हुए वीडियो बनाया, जो वायरल हो गया। इस खतरनाक हरकत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और वाहन मालिक के खिलाफ चालान काटा। पुलिस ने युवाओं से नियमों का पालन करने और जान जोखिम में डालने से बचने की अपील की है।

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर स्कॉर्पियो की छत पर बैठकर युवती ने बनाया वीडियो

गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर रफ्तार के बीच जान जोखिम में डालकर स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में एक युवती चलती स्कॉर्पियो कार की छत पर बैठकर बेफिक्र होकर वीडियो बनाती नजर आ रही है। इस दौरान यातायात नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गईं। स्कॉर्पियो के पीछे चल रही एक अन्य गाड़ी के चालक ने इस खतरनाक स्टंट को अपने कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो के वायरल होते ही साइबर सिटी पुलिस तुरंत हरकत में आई। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी के पंजीकरण नंबर के आधार पर वाहन मालिक के खिलाफ चालान काटने की सख्त कार्रवाई की है।गौरतलब

है कि गुरुग्राम के हाईवे और एक्सप्रेसवे पर थार और स्कॉर्पियो जैसे वाहनों से स्टंटबाजी और रील बनाने का चलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस द्वारा लगातार भारी-भरकम चालान काटने और एफआईआर दर्ज किए जाने के बावजूद, युवा अपनी और दूसरों की जिंदगी दांव पर लगाकर इस तरह के खतरनाक स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि वे सड़कों पर नियमों का पालन करें और ऐसी जानलेवा हरकतों से बचें।

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