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नर्तकी की संदिग्ध स्थिति में मौत मामले में यूडी केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में एक नर्तकी मुस्कान कुमारी (22) की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उसका शव किराए के कमरे में फंदे से लटका मिला। मां के बयान के आधार पर नगर थाने में यूडी केस दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

नर्तकी की संदिग्ध स्थिति में मौत मामले में यूडी केस दर्ज

मुजफ्फरपुर। नर्तकी की संदिग्ध स्थिति में मौत मामले में मां के बयान पर बुधवार को नगर थाने में यूडी केस दर्ज किया गया। इससे पहले पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। नगर थानेदार जयप्रकाश सिंह ने बताया कि मामले में यूडी केस दर्ज आगे की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी हो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली नर्तकी मुस्कान कुमारी (22) की मंगलवार की दोपहर संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। नगर थाने की पुलिस ने उसका शव रेड लाइट एरिया स्थित किराए के कमरे में फंदे से लटका हुआ बरामद किया था।

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