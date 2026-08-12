हत्याकांड के खुलासे पर पुलिस का सम्मान
नीमगांव थाना प्रभारी प्रवीर गौतम को फूल मलाओं से लादा वीर गौतम को फूल मलाओं से लादा सिकंदराबाद, संवाददाता। नीमगांव थाना क्षेत्र में दलित युवती की संद
सिकंदराबाद। नीमगांव थाना क्षेत्र में दलित युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस कार्रवाई के दौरान कथित हत्यारोपी के मुठभेड़ में घायल होने के बाद मृतका के परिजनों ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की सराहना की। मृतका के परिजनों ने नीमगांव थानाध्यक्ष प्रवीर कुमार गौतम, बेहजम चौकी प्रभारी संदीप यादव और सिकंदराबाद चौकी प्रभारी राम गौरव की कार्रवाई की प्रशंसा की। परिजनों और उनके समर्थकों ने पुलिस प्रशासन के समर्थन में नारे लगाए और पुलिस अधिकारियों का फूल-मालाओं से स्वागत किया। परिजनों ने कहा कि पुलिस द्वारा मामले में की गई कार्रवाई से उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है।
उन्होंने पुलिस अधिकारियों का आभार जताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
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