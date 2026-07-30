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मेड़ के विवाद में दलित युवक से मारपीट का आरोप, पांच पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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बीघापुर के बेहटा गोपी गांव में खेत की मेड़ को लेकर दलित युवक छोटेलाल धानुक पर चार आरोपियों ने हमला किया। आरोपियों ने जातिसूचक गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

मेड़ के विवाद में दलित युवक से मारपीट का आरोप, पांच पर केस

बीघापुर। कोतवाली क्षेत्र के बेहटा गोपी गांव में खेत की मेड़ को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। दलित युवक ने गांव के चार नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति पर जातिसूचक गालियां देने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर एससी-एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बेहटा गोपी गांव निवासी छोटे लाल धानुक पुत्र मुन्नीलाल ने कोतवाली में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 26 जुलाई को वह गांव निवासी लाल बाबू पुत्र देवी गुलाम के खेत में मेड़ बना रहा था।

आरोप है कि अगले दिन 27 जुलाई को गांव के ब्रह्मानंद द्विवेदी, अशोक अवस्थी, गोरेलाल तिवारी और गोपाल तिवारी ने मेड़ बनाने का विरोध करते हुए रास्ते में रोक लिया। इस दौरान आरोपियों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित के अनुसार 29 जुलाई की सुबह वह घर से बाहर निकला तो चारों आरोपी एक अज्ञात व्यक्ति के साथ पहले से घात लगाए बैठे थे। बाहर निकलते ही सभी ने उस पर हमला कर दिया और जमकर मारपीट की। शोर सुनकर गांव के लाल बाबू, हरी बाबू पांडे और मनोज मौके पर पहुंचे, जिन्होंने बीच-बचाव कर उसकी जान बचाई। थाना प्रभारी अरविंद कुमार कटियार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर चार नामजद और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, धमकी और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

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