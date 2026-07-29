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मारपीट की घटना में युवक घायल, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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ऊंचाहार के सवैया राजे गांव में मामूली बात को लेकर दबंगों ने दलित युवक रॉबिन की पिटाई की। पीड़ित ने पुलिस में तहरीर देकर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

मारपीट की घटना में युवक घायल, केस दर्ज

ऊंचाहार,संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में मामूली बात पर दबंगों ने दलित युवक की पिटाई कर दी। पीड़ित ने मामले में पुलिस को तहरीर देकर तीन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। क्षेत्र के सवैया राजे गांव निवासी रॉबिन का कहना है कि गांव के एक युवक से उसकी मामूली कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि बुधवार को गांव के निकट नहर पर उसी बात की रंजिश में युवक दो अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए मारपीट करके घायल कर दिया। कोतवाल ओमप्रकाश राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर मारपीट का केस दर्ज किया गया है।

मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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