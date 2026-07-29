मारपीट की घटना में युवक घायल, केस दर्ज
ऊंचाहार के सवैया राजे गांव में मामूली बात को लेकर दबंगों ने दलित युवक रॉबिन की पिटाई की। पीड़ित ने पुलिस में तहरीर देकर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
ऊंचाहार,संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में मामूली बात पर दबंगों ने दलित युवक की पिटाई कर दी। पीड़ित ने मामले में पुलिस को तहरीर देकर तीन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। क्षेत्र के सवैया राजे गांव निवासी रॉबिन का कहना है कि गांव के एक युवक से उसकी मामूली कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि बुधवार को गांव के निकट नहर पर उसी बात की रंजिश में युवक दो अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए मारपीट करके घायल कर दिया। कोतवाल ओमप्रकाश राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर मारपीट का केस दर्ज किया गया है।
मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें