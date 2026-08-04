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राइस मिल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पर रेप का मुकदमा दर्ज होने के बाद रेप पीड़िता पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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राइस मिल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पर रेप का मुकदमा दर्ज होने के बाद, रेप पीड़िता पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज राइस मिल एसोसिएशन के पूर्व पर रेप का मुकदमा

राइस मिल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पर रेप का मुकदमा दर्ज होने के बाद रेप पीड़िता पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज

नवाबगंज। दलित युवती से रेप के चर्चित मामले में राइस मिल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद अब आरोपी के बेटे ने एसएसपी के आदेश पर रेप पीड़िता के खिलाफ रंगदारी, ब्लैकमेलिंग समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं बुधवार को रेप पीड़िता के बयान कोर्ट में दर्ज कराए जाएंगे। जनपद पीलीभीत जहानाबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली दलित युवती ने आरोप लगाया था कि कस्बे में रहने वाले राइस मिल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रमेशचंद्र गुप्ता उर्फ बंगाली बाबू ने उसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर कस्बे के एक गेस्ट हाउस में बुलाया। वहां नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा।

आरोपी के बेटे का मुकदमा

इस मामले में युवती ने रमेशचन्द्र के खिलाफ थाना नवाबगंज में मुकदमा दर्ज कराया था। अब आरोपी के बेटे शिवा गुप्ता ने एसएसपी के आदेश पर रेप पीड़िता के खिलाफ थाना नवाबगंज में मुकदमा दर्ज कराया है। उसका आरोप है कि 22 जुलाई 2026 को युवती ने उनके पिता को उसके ससुर रामप्रकाश की दुकान पर बुलाया और 15 लाख रुपये की मांग की। आरोप है कि बदनामी और रेप के मामले में फंसाने की धमकी देकर एक लाख रुपये भी ऐंठ लिए। बाद में वह और रुपयों की मांग करने लगी। मांग पूरी न होने पर उसने 24 जुलाई को उनके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया।

गवाह और रिकॉर्डिंग का सबूत

उन्होंने बताया कि उनके पास घटना के समय मौजूद गवाह और बातचीत की रिकार्डिंग भी मौजूद है। वहीं, इसकी जानकारी होने के बाद मंगलवार को रेप पीड़िता ने सीओ नीलेश मिश्र से अपने ऊपर लगे आरोप को गलत बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या रेप पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज कराया था?
हाँ, युवती ने रमेशचन्द्र के खिलाफ थाना नवाबगंज में मुकदमा दर्ज कराया था।
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