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दलित युवती की शिकायत पर चार नामजद दलित युवती की शिकायत पर चार नामजद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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गुलरिहा मजरा बड़ी बहुटिया गांव में एक दलित युवती ज्योति ने चार लोगों पर जातिसूचक गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुराने विवाद के चलते लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दलित युवती की शिकायत पर चार नामजद दलित युवती की शिकायत पर चार नामजद

हिलौली। पुरानी रंजिश को लेकर दलित युवती को लगातार प्रताड़ित किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने गांव के 4 लोगों पर घर के बाहर आकर जातिसूचक गालियां देने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मौरावां थाना क्षेत्र के गुलरिहा मजरा बड़ी बहुटिया गांव की रहने वाली ज्योति पुत्री स्व. सुंदरलाल पासी ने पुलिस में तहरीर देकर बताया कि गांव के राम खेलावन कुशवाहा, रामबरन कुशवाहा, रानी पत्नी राम खेलावन और सारिका पत्नी शेर बहादुर से पहले से विवाद चला आ रहा है।

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आरोप है कि इसी रंजिश के चलते चारों लोग आए दिन उसके घर के बाहर पहुंच कर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित करते हैं। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपितों की हरकतों से उसका परिवार मानसिक रूप से परेशान है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ हरिजन एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।

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