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अश्लील हरकत और जान से मारने की धमकी, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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अल्मोड़ा के एनटीडी क्षेत्र में एक दलित महिला के साथ गाली-गलौज, अश्लील हरकतें और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों ने जातिसूचक टिप्पणियां भी कीं।

अश्लील हरकत और जान से मारने की धमकी, केस दर्ज

अल्मोड़ा। नगर के एनटीडी क्षेत्र में एक दलित महिला के साथ गाली-गलौज, अश्लील हरकत करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ एसएसीएसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक एनटीडी निवासी एक महिला ने तहरीर दी है। महिलाने पड़ोसियों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। महिला के मुताबिक 26 जुलाई को उनके पड़ोसी हैदर अली और साईबा खान ने उनके साथ गाली-गलौज की। विवाद बढ़ने पर दोनों आरोपी जबरन घर में घुस आए और उनके और उनकी मां के साथ मारपीट की कोशिश की।

महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी हैदर अली ने अपनी छत से सरेआम अश्लील हरकतें कीं और जान से मारने की धमकी दी। वहीं, आरोपी साईबा खान ने उन्हें को झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। इसके अतिरिक्त, आरोपियों ने पीड़िता की जाति को लेकर अभद्र और जातिसूचक टिप्पणियां भी कीं। इधर, कोतवाल योगेश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ एससीएसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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