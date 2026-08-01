दलित महिला से दुष्कर्म के तीन आरोपी कोर्ट से रिहा

दलित महिला से दुष्कर्म, मारपीट करने के तीन आरोपियों पर लगाए गए आरोप अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर सका। अपर सत्र न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट जयप्रकाश ने शनिवार को इस मामले की सुनवाई पूरी की और तीनों ही आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। आरोपियों के खिलाफ 20 साल पहले बिछवां थाने में दलित महिला से मारपीट, दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। सजा का फैसला आने के बाद आरोपियों को रिहा कर दिया गया। मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान आरोपी जमानत पर चल रहे थे। बिछवां क्षेत्र के एक गांव निवासी दलित महिला ने पुलिस को तहरीर देकर जानकारी दी कि 31 दिसंबर 2005 को अपने घर पर थी। तभी फारुख पुत्र जबर खां निवासी नदराला अलीगंज एटा नाम का युवक उसके पास आया और कहा कि उसका नाम अनिल यादव है और बिछवां थाने का सिपाही है, तुम लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है। थाने चलना पड़ेगा। लेकिन उसे फारुख जबरन बाइक पर ले गया और अमरूद के बाग में ले जाकर मारपीट की और उसके साथ दुष्कर्म किया। जान से मारने की धमकी देकर वह चला गया। कुछ देर बाद फारुख फिर उसके घर आया और उसकी बहन को थाने ले जाने की धमकी देने लगा। भानुप्रताप उर्फ पिंटू चौहान पुत्र हरीकरन निवासी बलारपुर रामनगर बिछवां और राजू पुत्र हरिभान निवासी कूकापुर जैतपुर आगरा के सहयोग से फारुख ने घटना को अंजाम दिया.