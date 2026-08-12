किरायेदार पर ब्लैकमेलिंग और रंगदारी मांगने का आरोप
एक दलित महिला ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र भेजकर अपने किरायेदार और उसके सहयोगियों पर उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। महिला ने कहा कि किरायेदार ने झूठे आरोप लगाकर उसे परेशान किया और कमरा खाली करने से इनकार कर दिया। पीड़िता ने सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
क्षेत्र की एक दलित महिला ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र भेजकर किरायेदार और उसके सहयोगियों पर उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग, रंगदारी मांगने तथा झूठे आरोप लगाकर परेशान करने का आरोप लगाया है। महिला ने मामले में मुकदमा दर्ज कर परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग की है। नैनापुर निवासी सुनीता गौतम का आरोप है कि नवंबर 2025 में एक महिला को अपने मकान का कमरा किराये पर दिया था। शुरुआती दो माह का किराया देने के बाद किरायेदार ने किराया और बिजली बिल देना बंद कर दिया। जब कमरा खाली करने के लिए कहा गया तो उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उनके पति और परिचितों पर दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाते हुए शिकायत कर दी।
महिला का कहना है कि जांच में आरोप गलत पाए गए और समझौता भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद किरायेदार ने मकान खाली नहीं किया।प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि कमरा खाली करने के नाम पर लाखों रुपये वसूलने के बाद भी आरोपित लगातार और धनराशि की मांग कर रहे हैं तथा झूठे मुकदमों में फंसाने और जान से नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता ने मुख्यमंत्री से आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
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