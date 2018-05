गुजरात में दलित व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या मामले में पांच गिरफ्तार

गजुरात के राजकोट में एक दलित व्यक्ति के साथ बेरहमी से मारपीट करके उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। दलित की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तीन लोग नजर आ रहे हैं जिनमें से दो दलित को बेरहमी से पीट रहे हैं और तीसरे शख्स ने उसे गेट पर रस्सी से बांध रखा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जब पहला शख्स दलित व्यक्ति को मारते-मारते थक जाता है तब दूसरा शख्स उसने मारने आता है।

वीडियो में जो नजर आ रहा है और खबरों की मानें तो शुरुआत में फैक्ट्री का ही कोई अन्य मजदूर दलित की पिटाई कर रहा है। बाद में फैक्ट्री मालिक आता है और दलित की पिटाई कर रहे मजदूर के हाथ से लोहे की रॉड ले लेता और फिर खुद उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। इस मामले में फिल्हाल पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात के दलित नेता और विधायक जिग्नेश मेवानी ने युवक की पिटाई का वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो ट्वीट करते हुए जिन्गनेश ने लिखा है कि मिस्टर मुकेश वानिया और उनकी पत्नी को फैक्ट्री के मालिक द्वारा बुरी पीटा गया है और उनकी हत्या कर दी गई है।

'Mr. Mukesh Vaniya belonging to a scheduled caste was miserably thrashed and murdered by factory owners in Rajkot and his wife was brutally beaten up'.#GujaratIsNotSafe4Dalit pic.twitter.com/ffJfn7rNSc