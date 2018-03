गुजरातः गांववालों को रास नहीं आई दलित युवक की घुड़सवारी, घोड़े के साथ कर दी हत्या

गुजरात में एक दलित युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक की गलती ये थी कि उसके पास एक घोड़ा था और वो एक बहतरीन घुड़सवार था। जी हां, गुजरात के भावनगर में ऊंची जाति बाहुल्य इलाके में उसने घोड़ा रख लिया था। इसे नाक की लड़ाई मानते हुए ऊंची जाति के लोगों ने ना केवल उस दलित की हत्या कर दी बल्कि उसके घोड़े को भी मार डाला।

मामले में तीन गिरफ्तार

दरअसल ये घटना भावनगर के उमराला तहसील के टिंबी गांव की है। स्थानीय निवासियों ने इस बात की जानकारी दी है। घटना के बाद से ही पूरे क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। पुलिस ने मामले में पास के गांव से ही तीन संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच के लिए भावनगर अपराध शाखा से मदद मांगी गई है।

Bhavnagar (Gujarat): 21-yr-old Dalit man, named Pradeep Rathod, killed, allegedly because he rode a horse. Rathod's father got him the horse last month, many villagers objected to him riding it & threatened him to not do so. He was killed on Thursday,Police has arrested 3 accused pic.twitter.com/YmuQXHvKkI