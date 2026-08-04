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दलित के साथ मारपीट, ताबीज छीना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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दरियापुर के यादवपुर में कुछ लोगों ने एक दलित बिरजू मांझी के साथ मारपीट की। आरोप है कि उन्होंने उसे जबरन मल मूत्र पिलाने का प्रयास किया। बिरजू ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें दो नामजद आरोपियों का भी जिक्र किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दलित के साथ मारपीट, ताबीज छीना

दरियापुर। स्थानीय थाना क्षेत्र के यादवपुर में कुछ लोगों द्वारा एक दलित के साथ मारपीट की गई। उसे जबरन मल मूत्र पिलाने का प्रयास किये जाने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित बिरजू मांझी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में उसने कहा है कि वह ट्रैक्टर से मिट्टी गिराने गया था। तभी कुछ लोगों ने उसे जाति सूचक शब्द बोलते हुए गाली गलौज की। जब उसने इसका विरोध किया तो सभी ने उसे मल मूत्र पिलाने की कोशिश की। उसके गले से सोने का ताबीज भी छीन लिया गया। इस संबंध में उसने नाथा छपरा गांव के दो लोगो को नामजद किया है।पुलिस

छानबीन कर रही है।

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