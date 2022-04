सीपीएम पोलित ब्यूरो में पहली बार दलित नेता को एंट्री, 6 दशकों का इंतजार खत्म

रिष्ठ नेता राम चंद्र डोम को पदोन्नति देकर केंद्रीय समिति के सदस्य से पोलित ब्यूरो का सदस्य बनाया गया है। इसके साथ ही वह 6 दशकों का इंतजार खत्म करते हुए पोलित ब्यूरो में पहले दलित प्रतिनिधि बन गए हैं।

एजेंसीज,नई दिल्ली Amit Kumar Mon, 11 Apr 2022 10:19 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.