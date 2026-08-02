तेज रफ्तार बाइक का विरोध करने पर परिवार पर हमला

कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लखरांवा में तेज रफ्तार बाइक चलाने का विरोध करना एक दलित परिवार को भारी पड़ गया। आरोप है कि विरोध करने पर दबंगों ने जातिसूचक गालियां देते हुए लाठी डंडों और ईंटों से हमला कर दिया जिसमें कई लोग घायल हो गए। ग्राम लखरांवा निवासी बलविंदर पुत्र बिहारी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 31 जुलाई की शाम गांव में तेज रफ्तार से बाइक चलाने का विरोध करने पर नफीस अनीश रहीस, जीशान और जावेद निवासी लखरांवा उससे अभद्रता करने लगे। आरोप है कि इसके बाद सभी ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए लाठी डंडों और ईंटों से हमला कर दिया और जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।