जेल भरो आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय
धनबाद के वीटीआर रणदिवे भवन में दलित शोषण मुक्ति मंच की बैठक हुई। अध्यक्ष शिवबालक पासवान की अगुवाई में संगठनात्मक रिपोर्ट पर चर्चा की गई। 10 अगस्त को होने वाले मजदूर-किसान जेल भरो आंदोलन का मंच ने समर्थन किया और कार्यकर्ताओं से सक्रिय भागीदारी की अपील की। बैठक में कई सदस्य मौजूद थे।
धनबाद। जगजीवन नगर स्थित वीटीआर रणदिवे भवन में शनिवार को दलित शोषण मुक्ति मंच की झारखंड राज्य कमेटी की बैठक हुई। अध्यक्षता राज्य अध्यक्ष शिवबालक पासवान ने की। बैठक की शुरुआत शोक प्रस्ताव के साथ हुई। इसके बाद राज्य कमेटी के महासचिव दिनेश रविदास ने सांगठनिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटू), स्वतंत्र फेडरेशनों तथा संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के आह्वान पर 10 अगस्त को देशव्यापी मजदूर-किसान जेल भरो आंदोलन का दलित शोषण मुक्ति मंच पूर्ण समर्थन करेगा। बैठक में आंदोलन को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से सक्रिय भागीदारी की अपील की गई।
मौके पर प्रेम प्रकाश पासवान, शंभू पासवान, धर्मराज धारी, विनोद पासवान मौजूद थे।
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