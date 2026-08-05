दलित लेखपाल को धमकी देने पर रिपोर्ट
दलित लेखपाल नंदलाल ने पुलिस को बताया कि उन्हें फोन पर जातिसूचक शब्द कहकर जान से मारने की धमकी मिली। यह घटना 24 जुलाई को बांगरमऊ के देवरिया गांव में हुई, जहां आरोपी ने जानबूझकर जाति की पहचान की। नंदलाल ने पुलिस में शिकायत दी और आरोपी का नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुरवा। दलित लेखपाल को फोन पर जातिसूचक शब्द कहकर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ के आवास विकास कॉलोनी निवासी लेखपाल नंदलाल ने पुलिस को बताया कि वह वर्तमान में मौरावां क्षेत्र में तैनात हैं। आरोप है कि 24 जुलाई को बांगरमऊ क्षेत्र के देवरिया गांव निवासी एक व्यक्ति ने फोन कर उन्हें जातिसूचक गालियां दीं और लखनऊ आकर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित का कहना है कि आरोपी उसकी जाति से परिचित था क्योंकि वह पूर्व में उसी क्षेत्र में तैनात रह चुका था।
घटना से भयभीत होकर उन्होंने आरोपी का नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया और पुलिस से शिकायत की। कोतवाल भवन सिंह मौर्य ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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