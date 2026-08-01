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महिला महाविद्यालय मधुपुर में एससी-एसटी कर्मियों से दुर्व्यवहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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मधुपुर महिला महाविद्यालय की दलित और आदिवासी महिला कर्मियों ने प्राचार्य पर गाली-गलौज, धमकी और जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। 35 कर्मचारियों ने आवेदन देकर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

महिला महाविद्यालय मधुपुर में एससी-एसटी कर्मियों से दुर्व्यवहार

मधुपुर प्रतिनिधि महिला महाविद्यालय मधुपुर में कार्यरत दलित और आदिवासी महिला एवं शैक्षणिक कर्मियों ने प्राचार्य और अन्य कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 35 कर्मियों ने संयुक्त रूप से थाना प्रभारी को आवेदन देकर गाली-ग्लौज, धमकी, जातिसूचक शब्दों के प्रयोग और जबरदस्ती सफेद कागज पर हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता शीला देवी और अन्य कर्मियों ने आवेदन में बताया कि गत 14 जुलाई को प्रभारी प्राचार्य डॉ. भरत प्रसाद के साथ शैक्षणिक कर्मी देवाशीष कुमार व विकास चंद्र झा ने ऑफिस में बुलाकर तीन गैर-शैक्षणिक महिला कर्मियों के साथ अपशब्द कहे, धमकी दी और मारपीट की।

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आरोप है कि उसके बाद उनसे जबरदस्ती सफेद कागज पर हस्ताक्षर कराए गए और कहा गया कि तुमलोग जो विश्वविद्यालय को लिखा है अब इस मामले में साइन करो, नहीं तो अभी नौकरी से निकाल देंगे। डर के कारण सभी ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कॉलेज में अक्सर दलित-आदिवासी कर्मियों के साथ यौन उत्पीड़न, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पीड़ित कर्मियों ने उच्च स्तरीय जांच और अनुसंधान समिति गठित करने की मांग की है। साथ ही प्राचार्य डॉ. भरत प्रसाद, विकास चंद्र झा और देवाशीष कुमार समेत अन्य दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मधुपुर महिला थाना पुलिस ने आवेदन के आधार पर केस नंबर- 30/25 दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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