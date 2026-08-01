बेगूसराय में सरेशाम दूध विक्रेता की गोली मारकर हत्या कांड
बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शनिवार रात को चपरिया बहियार के पास बदमाशों ने दूध विक्रेता विनोद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। उसकी कनपटी में गोली लगी। घटना की जानकारी पर परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा और मामले की जांच शुरू की।
बेगूसराय। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भर्रा सांख जाने वाली सड़क पर चपरिया बहियार के समीप सड़क पर शनिवार की देर शाम बदमाशों ने दूध विक्रेता की गोली मार कर हत्या कर दी। गोली उसके सिर में लगी। मृतक 45 वर्ष विनोद यादव था। वह सांख गांव निवासी सत्य नारायण यादव का पुत्र था। घटना की जानकारी मिलते हैं परिजनों में कोहराम गया। परिजनों के अनुसार वह ड्रम में दूध लेकर बेगूसराय की ऒर जा रहा था। हत्या की सूचना मिलते ही एसपी मनीष घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की। उसके बाद एफ एस एल की टीम पहुंचकर साक्ष्य जुटाया।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।
लेखक के बारे मेंManoj Kumar Sahni
शॉर्ट बायो : मनोज कुमार सहनी पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए बेगूसराय से रिपोर्टिंग करते हैं।
परिचय एवं अनुभव
वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के लिए नियमित तौर पर रिपोर्टिंग करते हैं। अपराध से जुड़ी घटनाओं पर विशेष पकड़। पिछले डेढ़ दशक से बेगूसराय जिले की पत्रकारिता में सक्रिय हैं।
कॅरियर का सफर
वर्ष 2002 में आज अखबार से पत्रकारिता की शुरुआत की। फिर प्रभात खबर से जुड़े। वर्तमान में हिन्दुस्तान के बेगूसराय जिला ब्यूरो टीम का हिस्सा हैं। क्राइम बीट को कवर करते हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बीएससी बायोलॉजी से स्नातक हैं। क्राइम, मेडिकल रिसर्च व हेल्थ बीट पर कमांड होने के साथ शिक्षा बीट पर भी पकड़ है।