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अररिया : गांव में बनेगी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, रोजगार के मिलंगे अवसर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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कुर्साकांटा में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए देश-नेपाल सीमा के गांवों में दुग्ध केन्द्र बनाए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण रोजगार सृजित होगा और किसानों की आय में सुधार होगा। डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया जाएगा, जिसमें किसानों को उनकी दूध की बिक्री के लिए भी सहायता दी जाएगी।

अररिया : गांव में बनेगी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, रोजगार के मिलंगे अवसर

कुर्साकांटा, अररिया से अनिल झा की रिपोर्ट कुर्साकांटा। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के गांवों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के लिए दुग्ध केन्द्र बनाए जा रहे हैं। यह पहल ग्रामीण अजीविका और किसानों की आय मजबूत करने के लिए की जा रही है। इसके तहत गांवों में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया जाएगा। बीडीओ डॉ नयना पॉल ने बताया कि सरकार का लक्ष्य डेयरी के जरिए भारत नेपाल सीमा के गांवों को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करना है। इसके लिए किसान के पास कम से कम एक गाय या भैंस होना जरुरी है।

ज्यादा से ज्यादा किसान सोसाइटी से जुड सकते हैं। प्रत्येक गांव में एक दुग्ध संग्रहण केन्द्र बनाया जाएगा। किसानों को उनके दूध का मूल्य दूध में फैट या एसएनएफ अर्थात सॉलिड नट फैट के आधार पर निर्धारित होगा। मूल्य का भूगतान प्रति दस दिनों में उनके बैंक खाते में होगा। विभाग के द्वारा किसानों के पशुओं का बीमा कराया जाएगा। पचास हजार कीमत के पशु पर प्रति वर्ष मात्र 288.75 रुपया प्रीमियम लगेगा। इसके साथ ही किसानों को केसीसी ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा।

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