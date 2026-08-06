लाभार्थियों को चयन पत्र वितरित किए
अमरोहा में बुधवार को विकास भवन में एक दिवसीय डेयरी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का शुभारंभ सीडीओ अश्वनी कुमार मिश्रा ने किया। मुख्यमंत्री स्वदेशी गोसंवर्धन योजना के 28 लाभार्थियों को चयन पत्र वितरण किया गया और शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी साझा की गई।
अमरोहा। बुधवार को विकास भवन सभागार में एक दिवसीय डेयरी सम्मेलन आयोजित हुआ। शुभारंभ सीडीओ अश्वनी कुमार मिश्रा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। मुख्यमंत्री स्वदेशी गोसंवर्धन योजना के 28 लाभार्थियों को चयन पत्र वितरित किए। शासन की विभिन्न योजनाओं की विस्तार संग जानकारी दी। इस दौरान सीवीओ डॉ.आभा दत्त, डॉ.चमन सिंह, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक देवेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
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