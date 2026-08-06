Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लाभार्थियों को चयन पत्र वितरित किए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
Follow us on Google News
share

अमरोहा में बुधवार को विकास भवन में एक दिवसीय डेयरी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का शुभारंभ सीडीओ अश्वनी कुमार मिश्रा ने किया। मुख्यमंत्री स्वदेशी गोसंवर्धन योजना के 28 लाभार्थियों को चयन पत्र वितरण किया गया और शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी साझा की गई।

लाभार्थियों को चयन पत्र वितरित किए

अमरोहा। बुधवार को विकास भवन सभागार में एक दिवसीय डेयरी सम्मेलन आयोजित हुआ। शुभारंभ सीडीओ अश्वनी कुमार मिश्रा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। मुख्यमंत्री स्वदेशी गोसंवर्धन योजना के 28 लाभार्थियों को चयन पत्र वितरित किए। शासन की विभिन्न योजनाओं की विस्तार संग जानकारी दी। इस दौरान सीवीओ डॉ.आभा दत्त, डॉ.चमन सिंह, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक देवेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Prayagraj News: डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर, लाभार्थियों को मिला चयन पत्र
ये भी पढ़ें:Pratapgarh Kunda News: डेयरी कॉन्क्लेव में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर जोर
ये भी पढ़ें:स्वदेशी गोसंवर्धन योजना में 28 लाभार्थियों को मिला चयन पत्र
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Amroha Latest News Amroha News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।